Нацгвардійці збили у небі над Харковом два «шахеди»: відео

У ніч 20 лютого мобільні вогневі групи 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф» знешкодили в небі над Харковом два російські БпЛА «шахед».

Про це повідомили у підрозділі.

Нацгвардійці показали кадри відбиття атаки дронів.

«Це був той самий «шахед», який постійно змінював і висоту, і траєкторію руху», – зазначив гвардієць на позивний Салтів.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, сьогодні вночі ворог атакував Україну 161 ударним БпЛА Shahed та дронами-імітаторами інших типів, з яких 80 було збито. ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Агентство Телевидения Новости