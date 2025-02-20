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Юрист, охоронник та майстер цеху: вакансії тижня в Харківській області

Юрист, охоронник та майстер цеху: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 20 лютого, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2154 вакансії.

Про це повідомляє ХОВА.

Майстер цеху – 37 600 грн.Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 25 170 грн.Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням – 25 000 грн.Юрист – 24 990 грн.Помічник судді – 21 400 грн.Апаратник перегонки – 20 900 грн.Інженер-дослідник – 20 000 грн.Свердлувальник – 17 190 грн.Охоронник – 17 000 грн.Оператор прядеплетільної машини – 12 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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