У Харкові ділок за 20 тисяч доларів обіцяв влаштувати знайомого на посаду слідчого ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили та затримали мешканця Харкова, який за 20 тисяч доларів США «продавав» посаду слідчого у Центральному апараті ДБР.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Чоловік, який останні шість років офіційно ніде не працював, через знайомих знайшов громадянина, що хотів потрапити на роботу в ДБР. Ділок запевняв, що має необхідні зв’язки, завдяки яким може «вирішити питання» з працевлаштування.

За словами шахрая, охочий отримати посаду без проблем виграє конкурс, а під час тестування потрібно буде лише створити видимість складання іспиту, а позитивний результат гарантують інші люди. Крім того, він обіцяв, що на період «домовленостей» чоловік отримає статус кандидата на посаду слідчого, що автоматично забезпечить йому бронювання від мобілізації.

19 лютого зловмисник призначив зустріч у спальному районі Харкова, де вимагав передати першу частину грошей – 10 тисяч доларів.

«Щоб підсилити враження про свою «впливовість», він прибув на зустріч у військовій формі з саморобними шевронами. Зловмисника затримали під час передачі коштів. У нього також вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями», – розповіли в ДБР.

У межах розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 368 КК України йому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

«ДБР наголошує, що вплинути на керівництво Бюро з метою незаконного працевлаштування неможливо. Усі кандидати проходять конкурсний відбір виключно в межах чинного законодавства», – зазначають в ДБР.

Агентство Телевидения Новости