Вбив ножем співмешканку: на Харківщині затримали зловмисника

На Харківщині поліцейські затримали жителя Балаклійської громади за вбивство співмешканки.

Про це повідомляє поліція Харківської області. Повідомлення про злочин надійшло до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП 19 лютого.

Поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний раніше неодноразово судимий місцевий мешканець, який влітку 2024 року тільки звільнився з місць позбавлення волі.

В ході сварки 48-річний чоловік кілька разів вдарив жінку ножем. Від отриманих травм 66-річна потерпіла померла на місці.

Слідчим відділу поліції № 1 Ізюмського РУП за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Агентство Телевидения Новости