На дітей пільгової категорії на Харківщині вдвічі збільшили виплати

На Харківщині вдвічі збільшили виплати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю підгрупи А.

Про це повідомляє ХОВА.

Відповідне рішення ухвалили в ході ХХХІ сесії Харківської обласної ради VIII скликання.

«Продовжуємо системно підтримувати прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, які взяли на виховання дітей пільгової категорії. Наша мета – охопити піклуванням якомога більше дітей Харківської області, створити умови для їх гармонійного та комфортного розвитку. Цей напрямок роботи перебуває на особистому контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Для покращення умов життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інституційних закладах, а також для підтримки прийомних сімей і ДБСТ, що опікуються дітьми з інвалідністю групи А та тими, хто потребує паліативного догляду, передбачено збільшення щомісячної допомоги з 5 до 10 тисяч гривень», – сказала заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

В межах регіональної Програми підтримки та розвитку сімейних форм виховання на 2023–2027 роки на реалізацію відповідних виплат у 2025 році передбачено понад 612 тисяч гривень, додала заступниця начальника ХОВА.

Агентство Телевидения Новости