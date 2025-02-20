Нічні удари по селу Мирне на Харківщині: прокурори фіксують наслідки

Вночі російська армія атакувала ракетами село на Харківщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 20 лютого близько 00:50 збройні сили рф завдали ракетні удари по селу Мирне Берестинського району.

Пошкоджено щонайменше 10 приватних житлових будинків, господарчі забудови.

Люди поранень не зазнали.

Точний тип ракет, якими війська рф вдарили по населеному пункту, наразі встановлюється.

За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости