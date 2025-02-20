Актора «Бандитського Петербурга» Пєвцова засудили до 10 років в Україні

Російського актора та депутата держдуми рф Дмитра Пєвцова заочно засудили до десяти років ув’язнення за антиукраїнську пропаганду.

Як пише Кореспондент, про це інформує пресслужба СБУ у четвер, 20 лютого.

Він відкрито підтримував війну рф, закликав до захоплення України та заперечував воєнні злочини.

Засуджений є депутатом держдуми рф та входить до кола наближених до Кремля «публічних діячів», які відкрито підтримують повномасштабне вторгнення рашистів.

Задокументовано, як Пєвцов неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів за участі путіна.

Також зловмисник часто виступав в етерах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

Крім того, в інтерв’ю російським пропагандистам Пєвцов розповідав як він особисто «голосував за приєднання» тимчасово окупованих районів України до складу рф.

Серед іншого, він заперечував воєнні злочини росіян на тимчасово захоплених територіях нашої держави, зокрема у Маріуполі.

На підставі зібраних доказів суд заочно визнав Пєвцова винним за трьома статтями ККУ.

Зловмиснику призначено покарання у виді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости