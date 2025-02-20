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По всій Україні масштабний збій на «Новій пошті»

По всій Україні масштабний збій на «Новій пошті»

«Нова пошта» не працює по всій країні вже понад годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар у Facebook компанії.

У відділеннях не можуть ні прийняти, ні видати посилки, бо система висить, – скаржаться користувачі.

«Щось сталося. Додаток не працює і неможливо додзвонитися на гарячу лінію. Мені треба терміново відправляти з поштомата. І на сайт зайти неможливо», – жаліються клієнти у соцмережі.

Крім того, за даними користувачів – «гаряча» лінія мовчить, оператори теж мовчать, а про збій «випадково дізнались з соцмереж».

Пресслужба компанії підтвердила дану інформацію та повідомила, що навіть не можна сказати, коли збої вдасться усунути.

Агентство Телевидения Новости

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