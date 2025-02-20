Експрезидента Федерації футболу Іспанії визнали винним у сексуальному злочині

Суд Іспанії визнав експрезидента Федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса винним у тому, що він без згоди поцілував у губи футболістку збірної Іспанії Дженніфер Ермосо після перемоги у фіналі чемпіонату світу-2023.

Про це повідомляє Sport.ua.

Раніше Ермосо під час судового процесу в Мадриді заявила, що ніколи не давала згоди на поцілунок. Прокуратура вимагала для Рубіалеса тюремного ув’язнення, однак 47-річний ексчиновник заперечував звинувачення, стверджуючи, що поцілунок був взаємним і стався у момент радості.

Прокуратура вимагала для Рубіалеса 2,5 роки в’язниці, проте колишній чиновник буде змушений лише заплатити штраф у розмірі 10,8 тисячі євро.

Крім того, Рубіалесу заборонено наближатися до Ермосо ближче ніж на 200 метрів.

Рубіалес не тільки був звільнений з федерації, а й отримав трирічну дискваліфікацію від ФІФА.

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