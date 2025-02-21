У Росії готуються оголосити «перемогу» у війні проти України до 24 лютого, – ГУР

Російські пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи до роковин вторгнення рф в Україну. Також росія готується оголосити «перемогу» у війні до 24 лютого 2025 року.

Про це заявили в Головному управлінні розвідки МО України.

Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак – «Захід зрадив Україну», «Думка європейців і українців не хвилює ані москву, ані Вашингтон», «США і росія про все домовились за спиною України», «Українська влада – нелегітимна», «Українська армія програє на фронті», «Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги».

Також, за даними розвідки, в рф готуються оголосити про начебто «перемогу» у війні проти України до «круглої дати» – 24 лютого 2025 року, третіх роковин з початку повномасштабної війни.

«Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про «перемогу росії над НАТО», оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом», – йдеться в повідомленні.

Пропагандистам доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року.

Агентство Телевидения Новости