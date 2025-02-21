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Росіяни вдарили дроном по авто поліції на Харківщині: троє правоохоронців зазнали травм

Росіяни вдарили дроном по авто поліції на Харківщині: троє правоохоронців зазнали травм

У Куп’янську росіяни поцілили у службовий автомобіль поліції. Внаслідок атаки троє поліцейських отримали акубаротравми.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

21 лютого о 7:55 військові рф завдали удар безпілотником, попередньо, типу «Молнія», по місту Куп’янськ. Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль, в якому перебували поліцейські.

Троє співробітників Куп’янського районного відділу поліції дістали контузії. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

За фактом вчинення воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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