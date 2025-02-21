Вишиванка для принца Гаррі та українські коїни: харківські ветерани про Ігри Нескорених

Найбільше запам’ятались змагання зі скелетону, ділиться враженнями від Ігор Нескорених у Канаді харків’янин Михайло Тарасенко.

Михайло Тарасенко, ветеран, учасник Ігор Нескорених

Тому що коли навіть не знаєш, чого очікувати під час виступу, і потім летиш на швидкості майже 100 км/год головою вперед. Ці емоції дійсно важко з чимось порівняти і забути.

У Канаді бойове братерство важливіше за змагання, вважає Михайло. І дякує дружині за підтримку – її голос чув з-поміж сотень інших з трибун.

Ксенія Тарасенко, дружина Михайла Тарасенка

Коли він вдома, або в номері – він знімає протез і цю іншу сторону медалі бачу я. – Як підтримуєте його? – Ну, основна моя підтримка – це бути поруч. Я завжди поруч із ним.

Михайло Тарасенко, ветеран, учасник Ігор Нескорених

Коли ти щиро бажаєш твоєму супернику успіхів в змаганнях – ти робиш все можливе для перемоги. Але я дійсно щиро радію перемогам суперників. Але у першу чергу ти більше переживаєш за своїх побратимів та посестер з твоєї команди.

Після недовгого перепочинку на Михайла чекає ще один іспит – на отримання сертифіката адаптивного тренера. Так допомагатиме побратимам та посестрам із пораненнями. З позитивними враженнями та медаллю повернувся з Канади і Роман Полтавець з Берестинського району Харківщини.

Роман Полтавець, ветеран, учасник Ігор Нескорених

Коли ми приїхали в готель поселялися – всі хотіли з нами сфотографуватися, всі хотіли від нас отримати коїни. Якщо ви знаєте. Коїни – ними військові обмінюються. В нас в цьому році коїн був – дизайн із 30-го калібру гільзи. І наші коїни просто кожна держава, кожен американець – всі хотіли його отримати.

Романові вдалось передати принцу Гаррі, засновникові Ігор Нескорених, українську вишиванку. Як подяку нашим союзникам та нагадування світові про війну в Україні.

Роман Полтавець, ветеран, учасник Ігор Нескорених

Я хотів йому подарувати, щоб до нас з усього світу привернути увагу, що в нас іде війна, в нас багато полонених, і багато хлопців, які воюють і живуть без родин, бо захищають державу.

Ветерани з Харківщини вибороли бронзу у волейболі сидячі – це перша нагорода у командному виді спорту для України за час проведення Ігор Нескорених. За словами спортсменів, цю перемогу, здобуту завдяки годинам виснажливих тренувань і боротьбі з власним болем, вони присвячують своїм побратимам та посестрам – тим, хто віддав життя, хто нині перебуває в російському полоні, та хто продовжує нищити ворога на фронті.





Агентство Телевидения Новости