Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Золочеву збільшилася до п’яти

21 лютого о 10:53 російська авіація атакувала трьома КАБами Золочівську громаду Харківської області. Один із ударів прийшовся по селищ Золочів.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Попередньо, поранення та гостру реакцію на стрес дістали пʼятеро місцевих жителів – жінки 50, 84, 72 років та два чоловіки 55 та 63 років. Знищено два приватні будинки та автомобіль, пошкодження зазнали шість приватних будинків, адмінбудівля Центру зайнятості, енерго- та газові мережі.

Друга авіабомба влучила по болотистій місцевості селища Золочів. Третя – по околиці села Орішанка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Агентство Телевидения Новости