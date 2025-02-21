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У Харкові затримали продавця вогнепальної зброї: йому «світить» до семи років позбавлення волі

У Харкові затримали продавця вогнепальної зброї: йому «світить» до семи років позбавлення волі

Поліцейські Харкова затримали чоловіка за спробу продати вогнепальну зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці встановили, що 49-річний харків’янин займався збутом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та набоїв на території Індустріального та Лозівського районів Харківської області.

20 лютого під час особистої зустрічі з покупцем зловмисник за понад 75 тисяч гривень намагався продати вибуховий пристрій, автоматичну зброю, магазини та набої до неї, а також глушник та калібратор до автомата. Поліцейські затримали 49-річного чоловіка у порядку ст. 208 КПК України під час отримання коштів за «товар».

Під час особисто огляду правоохоронці виявили та вилучили у фігуранта пістолет Макарова та патрони до нього. Затриманий виявлені в нього предмети є трофейними.

Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, їм направлено на відповідні експертні дослідження.Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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