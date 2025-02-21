Сегодня 12:51
Просмотров: 69
Синоптики попереджають про небезпеку: скільки ще протримається ожеледиця
У Харкові та області у найближчі кілька днів очікується ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
За даними синоптиків, небезпечні метеорологічні явища по Харківщині очікуються у період із 22 по 24 лютого – попереджають про ожеледицю на дорогах міста та області.
Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.