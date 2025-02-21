Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:51
Просмотров: 69

Синоптики попереджають про небезпеку: скільки ще протримається ожеледиця

Синоптики попереджають про небезпеку: скільки ще протримається ожеледиця

У Харкові та області у найближчі кілька днів очікується ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, небезпечні метеорологічні явища по Харківщині очікуються у період із 22 по 24 лютого – попереджають про ожеледицю на дорогах міста та області.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 