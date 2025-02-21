Делегація зі США та УВКБ ООН відвідала Харків

Харківський міський голова Ігор Терехов провів зустріч з представниками уряду США та делегацією Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Про це повідомляє міськрада.

Під час візиту сторони обговорили ситуацію в місті. Ігор Терехов розповів про наслідки війни для Харкова, підтримку внутрішньо переміщених осіб та подякував міжнародним партнерам за допомогу.

«Я знаю, що ви побували на Північній Салтівці, побачили руйнування і все те, що накоїла країна-агресор. На жаль, ворожі обстріли забрали не одне людське життя. І Північна Салтівка – не єдиний район міста, який зазнав таких ударів. 160 тисяч мешканців Харкова залишилися без даху над головою. Проте, попри всі труднощі, місто продовжує жити, хоча ми й змушені реагувати на нові обстріли практично щодня. Днями «шахед» влучив у приватний сектор: 18 будинків були пошкоджені, один – повністю зруйнований. Але завдяки міжнародній підтримці, зокрема, з боку США, 25 тисяч харків’ян за роки повномасштабної війни все ж змогли отримати ресурси для відновлення житла. І потреба у допомозі залишається – вона колосальна», – наголосив мер.

Американські конгресмени під час зустрічі цікавилися життям у місті, ситуацією з енергозабезпеченням, викликами, з якими стикається місцева влада, а також нагальними потребами харків’ян.

Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг зазначила, що організація готова підтримувати місто й надалі.

«Я дуже вдячна цій делегації зі Сполучених Штатів, яка відвідала Харків, на власні очі побачила наслідки війни та почула людей. Ми продовжимо підтримувати місто й допомагати тим, хто найбільше цього потребує», – зазначила Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Агентство Телевидения Новости