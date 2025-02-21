У метрополітені в Харкові щоденно лунатимуть оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання

Відсьогодні на усіх станціях Харківського метрополітену щоденно о 9:00 лунатиме оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць та мирних жителів України.

Про це повідомляє Харківський метрополітен.

Також на цей час буде припинено трансляцію рекламно-інформаційних повідомлень на телеекранах, що розміщені на деяких зі станцій метрополітену.

Агентство Телевидения Новости