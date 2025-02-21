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У метрополітені в Харкові щоденно лунатимуть оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання
Відсьогодні на усіх станціях Харківського метрополітену щоденно о 9:00 лунатиме оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць та мирних жителів України.
Про це повідомляє Харківський метрополітен.
Також на цей час буде припинено трансляцію рекламно-інформаційних повідомлень на телеекранах, що розміщені на деяких зі станцій метрополітену.