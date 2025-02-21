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Поліція документує наслідки обстрілу населених пунктів Золочівської громади

Поліція документує наслідки обстрілу населених пунктів Золочівської громади

Окупанти завдали ударів трьома керованими авіаційними бомбами.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Обстріл селища Золочів стався сьогодні, 21 лютого, близько 11:00. В результаті атаки рф осколкові поранення та гостру реакцію на стрес отримали п’ятеро людей – 55 і 63-річні чоловіки, а також жінки віком 51, 60 та 72 років. Окрім цього, знищено автомобіль та два будинки, ще чотири домоволодіння пошкодженні.

Також зафіксовані влучання на луках в селищі Золочів та околицях села Орішанка.

На місця подій негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Богодухівського районного відділу поліції, криміналісти та вибухотехніки поліції.

Правоохоронці проводять ретельний огляд місць подій, документують злочини та вилучають речові докази.

За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі небезпеки перебувати в укриттях. 

Агентство Телевидения Новости

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