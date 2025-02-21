Поліція документує наслідки обстрілу населених пунктів Золочівської громади

Окупанти завдали ударів трьома керованими авіаційними бомбами.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Обстріл селища Золочів стався сьогодні, 21 лютого, близько 11:00. В результаті атаки рф осколкові поранення та гостру реакцію на стрес отримали п’ятеро людей – 55 і 63-річні чоловіки, а також жінки віком 51, 60 та 72 років. Окрім цього, знищено автомобіль та два будинки, ще чотири домоволодіння пошкодженні.

Також зафіксовані влучання на луках в селищі Золочів та околицях села Орішанка.

На місця подій негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Богодухівського районного відділу поліції, криміналісти та вибухотехніки поліції.

Правоохоронці проводять ретельний огляд місць подій, документують злочини та вилучають речові докази.

За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі небезпеки перебувати в укриттях.

Агентство Телевидения Новости