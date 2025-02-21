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У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 1900 людей

У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 1900 людей

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 12 по 18 лютого захворіли 1956 осіб.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень були зафіксовані шість лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одна особа була госпіталізована. Для порівняння, за попередній тиждень – з 5 по 11 лютого – на грип та ГРВІ захворіли 1663 особи, в тому числі п’ять – на ковід.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що зростання захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни. Там прогнозують, що до квітня вірус грипу переважатиме коронавірусну інфекцію. Водночас у міністерстві повідомили, що така кількість захворілих притаманна середині епідсезону та не перевищує епідпорогу, розрахованого для України на 2024/2025 роки.

Нагадаємо, єдиним дієвим способом профілактики COVID-19 та грипу є вакцинація, яка проводиться безплатно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях.

Агентство Телевидения Новости

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