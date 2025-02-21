20 крадіжок за п’ять місяців: у Харкові засуджено рецидивіста

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 45-річного чоловіка у вчиненні серії крадіжок та замаху на них (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України).

Йому призначено покарання у виді 5 років 5 місяців позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий за корисливі злочини чоловік продовжив «будувати» злочинну кар’єру. Протягом травня-вересня 2024 року він вчинив майже 20 епізодів таємного викрадення чужого майна.

Поле діяльності злочинця було досить широким — з підвальних приміщень та ліфтових шахт він викрадав обладнання, що належить комунальним підприємствам «Житлокомсервіс» та «Харківські теплові мережі», проник до приміщення кафе, звідки виніс побутову техніку та сантехнічне обладнання.

Крім того, перебуваючи на спортивному майданчику, крадій поцупив чужий мобільний телефон. Також, прийшовши в гості до знайомого, зловмисник вирішив, що наручний годинник, який належав господарю будинку, погано лежить, та «прихопив» пристрій із собою.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости