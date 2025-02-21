У Харкові поліція провела рейд по водоймах Київського району: безпека на льоду

21 лютого поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 разом із представниками ДСНС по Київському району Харкова провели профілактичні заходи щодо запобігання нещасним випадкам на тонкому льоду.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

З настанням потепління товщина льоду зменшується, що значно підвищує ризик провалитися під воду. Поліцейські та представники ДСНС наголосили на основних заходах безпеки:

– Безпечна товщина льоду для людини – не менше 7 см, для групи людей – 12 см, для транспорту – 25 см.– Найнебезпечніші місця – біля берегів, під мостами, у місцях із сильною течією та в районах, де впадають річки й струмки.– Перевіряйте лід ударами палиці, а не ногою.– Не виходьте на лід поодинці, особливо у вечірній час.– Не допускайте виходу дітей на лід без нагляду дорослих.

Рятувальники наголошують, – якщо ви провалилися під лід – не панікуйте, широко розкиньте руки на край льоду. Намагайтеся вибратися, перекочуючись у напрямку до берега. Кличте на допомогу.

Агентство Телевидения Новости