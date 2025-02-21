Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:55
Просмотров: 69

У Харкові поліція провела рейд по водоймах Київського району: безпека на льоду

У Харкові поліція провела рейд по водоймах Київського району: безпека на льоду

21 лютого поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 разом із представниками ДСНС по Київському району Харкова провели профілактичні заходи щодо запобігання нещасним випадкам на тонкому льоду.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

З настанням потепління товщина льоду зменшується, що значно підвищує ризик провалитися під воду. Поліцейські та представники ДСНС наголосили на основних заходах безпеки:

– Безпечна товщина льоду для людини – не менше 7 см, для групи людей – 12 см, для транспорту – 25 см.– Найнебезпечніші місця – біля берегів, під мостами, у місцях із сильною течією та в районах, де впадають річки й струмки.– Перевіряйте лід ударами палиці, а не ногою.– Не виходьте на лід поодинці, особливо у вечірній час.– Не допускайте виходу дітей на лід без нагляду дорослих.

Рятувальники наголошують, – якщо ви провалилися під лід – не панікуйте, широко розкиньте руки на край льоду. Намагайтеся вибратися, перекочуючись у напрямку до берега. Кличте на допомогу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 