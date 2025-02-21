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У Харкові притягнули до адміністративної відповідальності чоловіка за скоєння домашнього насильства

У Харкові притягнули до адміністративної відповідальності чоловіка за скоєння домашнього насильства

74-річна пенсіонерка звернулася по допомогу до Харківського РУП № 3.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Кривдник ображав свою матір, висловлювався нецензурною лайкою, вимагав гроші та погрожував застосувати щодо неї фізичну силу.

Щодо 42-річного сина заявниці поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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