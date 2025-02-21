Україна і США всю ніч обговорювали спірну угоду про корисні копалини

Американські та українські посадовці всю ніч до ранку п’ятниці вели переговори, намагаючись укласти угоду про надра і зупинити погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном.

Про це виданню Axios повідомили американський посадовець і джерело, знайоме з цим питанням, пише «Європейська правда».

Посадовці адміністрації Трампа та деякі представники українського уряду тиснуть на президента Володимира Зеленського, щоб він пішов на угоду.

Співрозмовники видання сказали, що рішення тепер за Зеленським. Вони обоє висловили занепокоєння, що американсько-українська криза може поглибитися, якщо він відхилить пропозицію. Американський посадовець назвав це вирішальним моментом для українців.

Зеленський відхилив початкову пропозицію США, представлену міністром фінансів Скоттом Бессентом у Києві, яка дала б США 50% усіх доходів від видобутку. Зеленський мав занепокоєння щодо деяких положень угоди, а також щодо того, що вона не передбачала жодних гарантій безпеки для України.

На початку цього тижня американська сторона повернулася з «покращеною» пропозицією, а тепер внесла додаткові зміни. Точні умови нинішньої американської пропозиції не є відомими.

Адміністрація Трампа надіслала Україні останню версію угоди про надра у четвер ввечері, повідомив виданню американський посадовець, який бере участь у переговорах, а також джерело з безпосереднім доступом до інформації.

Американський посадовець сказав, що змінена версія угоди спрямована на «виправлення ситуації» між США та Україною. За словами посадовця, Трамп уповноважив члена уряду США – не Бессента – зробити нову пропозицію.

Агентство Телевидения Новости