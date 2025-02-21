У Лозовій на Харківщині за підтримки ЮНІСЕФ облаштували укриття в дитячих садках

Понад 300 дошкільнят Лозівщини отримали можливість навчатися у безпечних та комфортних умовах.

Про це повідомляє ХОВА.

За фінансової підтримки міжнародних партнерів у цих закладах облаштовано укриття та забезпечено їх необхідними ресурсами: дитячими килимками, ковдрами, матрацами, подушками, двоярусними ліжечками, стільцями, постільною білизною, а також розвивальними ігровими наборами. Це сприяє соціалізації малечі та якісній підготовці дітей до школи.

Окрім цього, нове життя отримав Лозівський міський центр молоді. У 2024 році, з метою створення сприятливих умов для самореалізації молоді Лозівської міської територіальної громади, ЮНІСЕФ зміцнив матеріально-технічну базу центру та облаштував тут сучасний мультифункціональний простір. Центр оснащений новітнім обладнанням і включає безліч розвивальних локацій. Зокрема, ігрову кімнату, студію звукозапису, фотостудію, навчальний клас, кімнату матері та дитини, кабінети психологів та інші.

Функціонування молодіжного хабу забезпечують чотири адміністратори. До його роботи також залучені фахівці логопедичної та психологічної служб, педагоги Лозівського міського палацу дитячої та юнацької творчості, а також спеціалісти Лозівського міського центру молоді.

Витрати на оплату праці адміністративного персоналу та залучених фахівців покриває ЮНІСЕФ, а фінансування комунальних послуг здійснює Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради.

«Ми продовжуємо долати освітні виклики, спричинені війною, та разом із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) ми не лише створюємо безпечне освітнє середовище, а й відкриваємо нові можливості для розвитку дітей та молоді. Дякуємо нашим партнерам за всебічну підтримку, яка допомагає відновлювати освіту в області та надавати дітям належні умови для навчання та соціалізації. Спільними зусиллями ми продовжимо реалізацію важливих проєктів, спрямованих на підтримку освітнього процесу Харківщини», — зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Агентство Телевидения Новости