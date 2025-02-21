Обстріл Боровської громади на Харківщині

Сьогодні, 21 лютого, у першій половині дня ворог випустив по Боровій та околицях близько 15 КАБів, а також здійснив кілька атак ударними безпілотниками «Молнія».

Про це повідомляє Боровська селищна рада.

Наслідки прильотів були зафіксовані у Боровій, Підлимані, Новоплатонівці, Нижній Журавці, Гороховатці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди, будівля одного з підприємств, а також у кількох місцях були обірвані лінії електропередач. Обійшлося без жертв, йдеться у повідомленні.

Одразу після обстрілу та впродовж дня енергетики працювали над ремонтом пошкодженої електромережі й станом на зараз відновили електропостачання на цих ділянках у повному обсязі.

Агентство Телевидения Новости