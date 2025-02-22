Прокурори фіксують наслідки нічного удару БпЛА по Лозівщині

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 21 лютого близько 22:40 три ворожих безпілотники атакували цивільне підприємство у селищі Близнюки Лозівського району. Пошкоджено складські приміщення.

Встановлено, що для ударів російська армія застосувала БпЛА «Герань-2».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости