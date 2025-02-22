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Прокурори фіксують наслідки нічного удару БпЛА по Лозівщині

Прокурори фіксують наслідки нічного удару БпЛА по Лозівщині

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 21 лютого близько 22:40 три ворожих безпілотники атакували цивільне підприємство у селищі Близнюки Лозівського району. Пошкоджено складські приміщення.

Встановлено, що для ударів російська армія застосувала БпЛА «Герань-2».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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