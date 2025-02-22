На Харківщині три громади отримали пожежну техніку від німецьких вогнеборців

Від вогнеборців добровільної пожежної частини міста Дельбрюк адміністративного округу Детмольд Німеччини, завдяки сприянню керівництва Харківської обласної військової адміністрації, до територіальних громад Харківщини передано 3 пожежно-рятувальні автомобілі.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

2 пожежні автоцистерни IVECO та Mercedes передані до Височанської селищної та Мереф’янської міської рад, які забезпечать пожежну безпеку на території цих громад та прилеглих населених пунктів.

Пожежно-рятувальний автомобіль Mercedes передано для потреб діючого підрозділу місцевої пожежної охорони Солоницівської селищної ради.

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