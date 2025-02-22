У Харкові поліція склала протокол на чоловіка, який ображав свою племінницю

Харківські поліцейські склали протокол щодо чоловіка, який здійснив домашнє насильство щодо племінниці.

Про це повідомляє поліція Харківської області. До Харківського РУП № 3 звернулася 20-річна потерпіла. Заявниця пояснила, що дядько конфліктує з нею, ображає та погрожує застосувати фізичну силу.

За адресою співробітники сектору протидії домашньому насильству встановили, що в сім’ї бувають факти домашнього насильства.

Поліцейські склали щодо 46-річного чоловіка адміністративний протокол та провели з ним профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости