Наслідки нічного обстрілу села Лобанівка на Харківщині (фото)
Сьогодні близько 4:15 ранку росіяни вдарили КАБом по приватній забудові у селі Лобанівка.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Сталося пряме влучання авіабомби в будинок, унаслідок якого виникла пожежа. Рятувальники ДСНС локалізували й ліквідували її.
Загалом у результаті обстрілу зруйновано 2 та пошкоджено не менше 12 домоволодінь як у Лобанівці, так і у сусідній Дубівці. Без постраждалих, зазначив Задоренко.
Працівники Дергачівського гуманітарного центру разом зі старостою надали місцевим мешканцям будівельні матеріали для попереднього ремонту, розказав начальник Дергачівської МВА.