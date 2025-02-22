Наслідки нічного обстрілу села Лобанівка на Харківщині (фото)

Сьогодні близько 4:15 ранку росіяни вдарили КАБом по приватній забудові у селі Лобанівка.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Сталося пряме влучання авіабомби в будинок, унаслідок якого виникла пожежа. Рятувальники ДСНС локалізували й ліквідували її.

Загалом у результаті обстрілу зруйновано 2 та пошкоджено не менше 12 домоволодінь як у Лобанівці, так і у сусідній Дубівці. Без постраждалих, зазначив Задоренко.

Працівники Дергачівського гуманітарного центру разом зі старостою надали місцевим мешканцям будівельні матеріали для попереднього ремонту, розказав начальник Дергачівської МВА.

Агентство Телевидения Новости