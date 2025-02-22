Біля Вовчанська прикордонники знищили сім окупантів, бліндажі та склад
В районі Вовчанська знищено 7 окупантів, склад ПММ, спостережний пост та ворожі бліндажі.
Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».
Воїни Держприкордонслужби у складі Сил оборони виконують бойові завдання із протидії російсько-окупаційним військам на півночі Харківської області та нищать позиції загарбників.
«Повітряні мисливці» РУБпАК «Фурія» бригади «Гарт» регулярно відпрацьовують по ворогу в районі Вовчанська.
«Причому, скиди бійців підрозділу РУБпАК влучно б’ють як по стаціонарних, так і по рухомих цілях – чи це особовий склад, який переміщується, чи автівка, що везе на позиції окупантів», – зазначають прикордонники.
В результаті, під час чергових бойових вильотів прикордонники розбили: спостережний пункт, вогневу позицію, точку злету БпЛА, склад паливно-мастильних матеріалів противника, бліндажі та окопні лінії.
Окрім цього, знищили транспортний засіб противника та 7 окупантів.