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Біля Вовчанська прикордонники знищили сім окупантів, бліндажі та склад

Біля Вовчанська прикордонники знищили сім окупантів, бліндажі та склад

В районі Вовчанська знищено 7 окупантів, склад ПММ, спостережний пост та ворожі бліндажі.

Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Воїни Держприкордонслужби у складі Сил оборони виконують бойові завдання із протидії російсько-окупаційним військам на півночі Харківської області та нищать позиції загарбників.

«Повітряні мисливці» РУБпАК «Фурія» бригади «Гарт» регулярно відпрацьовують по ворогу в районі Вовчанська.

«Причому, скиди бійців підрозділу РУБпАК влучно б’ють як по стаціонарних, так і по рухомих цілях – чи це особовий склад, який переміщується, чи автівка, що везе на позиції окупантів», – зазначають прикордонники.

В результаті, під час чергових бойових вильотів прикордонники розбили: спостережний пункт, вогневу позицію, точку злету БпЛА, склад паливно-мастильних матеріалів противника, бліндажі та окопні лінії.

Окрім цього, знищили транспортний засіб противника та 7 окупантів.

Агентство Телевидения Новости

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