Дрон окупантів вдарив по селу Пристін на Харківщині: осколкові поранення отримав чоловік
Мирний мешканець дістав поранень внаслідок атаки ворожого дрона по селу на Купʼянщині.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 22 лютого орієнтовно о 12:40 російський FPV-дрон вдарив по селу Пристін Купʼянського району.
Множинні осколкові поранення обличчя та тулуба отримав 44-річний чоловік.
У населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння.
Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.