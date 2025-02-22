Чотири атаки окупантів на Харківському напрямку відбили ЗСУ з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 22.02.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 54 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог атакував чотири рази, у бік Вовчанська, Фиголівки та Западного, на даний час триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив спробу просунутись вперед неподалік Загризового, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала три рази поблизу населених пунктів Іванівка, Ямполівка та в Серебрянському лісі, українські захисники відбили атаки ворога.

Сили оборони тричі відбивали штурми загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

Шість атак росіян в районі Васюківки, Ступочок та Білої Гори на Краматорському напрямку відбиті українськими захисниками.

На Торецькому напрямку на даний час триває три боєзіткнення, загалом за сьогодні противник атакував сім разів неподалік Торецька та в напрямку Диліївки. Авіаудару зазнала Костянтинівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 23 спроби потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Улакли. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 21 атаку, два боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.Авіаційні удари терористичні війська завдали по Миролюбівці, Звіровому та Покровську.

Агентство Телевидения Новости