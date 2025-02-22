В угоді про копалини США вимагають більше, ніж Україна витратила на оборону

США в проєкті угоди щодо корисних копалин та інших природних ресурсів вимагають в України набагато більше, ніж було витрачено на її захист, заявило джерело, знайоме з перебігом переговорів.

За його словами, це не та домовленість, яку прийняв би президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНІАН із посиланням на CNN.

«Дивна пропозиція – забирати у країни, що стала жертвою війни, більше, ніж було витрачено на її захист», – йдеться в матеріалі CNN.

США намагаються отримати доступ до стратегічно важливих українських ресурсів, тоді як Україна у відповідь домагається гарантій безпеки – не тільки повернення втрачених територій, а й захисту від можливого майбутнього вторгнення росії.

ЗМІ пише, що українська сторона продовжує наполягати на змінах в угоді, оскільки поточний варіант «не передбачає жодних зобов’язань з боку США, в той час, як Україна повинна надати все». І зараз Україна не готова підписати цю угоду, навіть незважаючи на те, що робота з американською стороною велася протягом усієї ночі на 22 лютого.

Радник з національної безпеки США Майк Волтц навіть згадав алюмінієвий рудник, який, за його словами, міг би повністю задовольнити річні потреби США за умови модернізації коштом американських інвестицій.

Журналісти також зазначають, що угода між США та Україною щодо корисних копалин «майже готова», проте деталі офіційного підписання поки що незрозумілі.

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