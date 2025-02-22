Росіяни скинули дві авіабомби на Золочівську громаду: постраждала жінка

Сьогодні, 22 лютого о 16:05, російська авіація завдала ударів двома керованими авіабомбами по Золочівській громаді на Харківщині.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Перша авіабомба влучила по селищу Золочів. Знищено приватні гаражі, пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, один одноповерховий багатоквартирний будинок, 14 приватних будинків, господарчі споруди, газові та енергомережі. Постраждала 61-річна жінка – в неї легке поранення склом.

Друга авіабомба влучила по відкритій місцевості поблизу села Світличне. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Агентство Телевидения Новости