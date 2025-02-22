Сьогодні, 22 лютого, у Харкові запрацювала диференційована система оповіщення про повітряні тривоги. Відтепер сигнали для міста та області мають розділятися.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами Терехова, Харків став першим містом в Україні, де було розпочато реалізацію подібного проєкту. Основою стала ідея, що точне визначення загрози сприяє ефективнішій роботі економіки та знижує психоемоційне навантаження на населення. Запровадження цієї системи має стати кроком до підвищення стабільності в усіх сферах життєдіяльності. Бізнес, банки, державні установи та сфера послуг зможуть працювати довше, без зайвих перерв.

«Лише за минулий рік у Харкові прозвучало 2113 сигналів повітряної тривоги – це 156 днів життя під сиренами. Однак з них лише 455 сигналів (62 доби) стосувалися безпосередньо міста. Впʼятеро менше», – зазначив Терехов.

Впровадження диференційованої системи стало можливим завдяки спільній роботі десятків фахівців: інженерів, військових ППО та РТВ, ДСНС, ІТ компанія Stfalcon та компанія Ajax Systems і представників інших служб.

Агентство Телевидения Новости