«Reuters бреше»: Маск заперечив повідомлення про можливе відключення Starlink для українських військових

Американський мільярдер Ілон Маск назвав брехнею інформацію агенції Reuters про те, що Україна може залишитися без доступу до системи супутникового зв’язку Starlink.

Про це Маск написав в соцмережі Х.

«Reuters бреше. Вони поступаються лише AP (Associated Propaganda) як спадкові брехуни новин», – написав він.

Нагадаємо, Reuters із посиланням на три джерела повідомляв, що американські перемовники, які тиснуть на Україну щодо підписання угоди про корисні копалини, порушили питання про припинення доступу країни до системи супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска. Один зі співрозмовників Reuters зазначив, що «втрата Starlink була б серйозним ударом» для України.

This is false. Reuters is lying. They are second only to AP (Associated Propaganda) as legacy news liars. https://t.co/UwbDPk7MWj— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025

