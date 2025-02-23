Окупанти запустили по Україні 267 БпЛА та три балістичні ракети

У ніч на 23 лютого, починаючи з 19:00 22 лютого, рф атакувала Україну 267 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та тимчасово окупованого Криму (Чауда). Також росіяни застосували для удару три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, які запустили з Криму.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8:00 підтверджено збиття 138 «шахедів» та інших безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

119 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, три з них полетіло у напрямку Білорусі, один – в росію.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.

Агентство Телевидения Новости