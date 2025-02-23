У Німеччині проходять дострокові вибори до парламенту

Сьогодні, 23 лютого, в Німеччині проходять позачергові вибори до Бундестагу. Лідерські позиції займає партія ХДС/ХСС, від якої балотується Фрідріх Мерц.

Про це пише Tagesschau.

Вибори до Бундестагу, заплановані на осінь 2025 року, перенесли на лютий через розпад урядової коаліції.

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 за місцевим часом. Проголосувати можна до 18:00, після чого розпочнеться підрахунок голосів. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вже скористався своїм правом голосу.

Цьогорічні вибори проходять за новими правилами – кількість депутатів у Бундестазі скоротять до 630, що на понад 100 менше, ніж зараз. Також скасовані так звані «прохідні» та зрівняльні мандати, які раніше суттєво збільшували склад парламенту.

Як пише Spiegel, за день до виборів рейтинг СДПН становив 15%. Партія поступається «Альтернативі для Німеччини» з 21% підтримки та лідеру перегонів – «Християнсько-демократичному союзу», який має 30%.

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