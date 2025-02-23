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У Резерв+ стався технічний збій

У Резерв+ стався технічний збій

У застосунку Резерв+ спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи «Трембіта», яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами.

Про це повідомили в Міноборони.

Збої у доступі до системи «Трембіта» можуть впливати на оновлення документів в Резерв+.

Як зазначили в Міноборони, усі раніше видані документи залишаються дійсними.

«Рекомендуємо зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні. Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Взаємодія буде відновлена найближчим часом», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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