На Харківщині Третя штурмова спалила дев’ять одиниць ворожої техніки

У Харківській області бійці 3-ї окремої штурмової бригади за допомогою дронів знищили дев’ять одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

«Нові влучання FPV Трійки на Харківщині. Вражаємо ворожу техніку, особливо майстерно залітаючи під антидроновий «захист» противника», – йдеться в повідомленні.

Втрати окупантів: чотири БМП, чотири танки та одну вантажівку.

Ударів по російській техніці завдав підрозділ Fatum з Протитанкового батальйону.

Агентство Телевидения Новости