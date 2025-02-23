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На Харківщині Третя штурмова спалила дев’ять одиниць ворожої техніки
У Харківській області бійці 3-ї окремої штурмової бригади за допомогою дронів знищили дев’ять одиниць ворожої техніки.
Про це повідомили в 3 ОШБр.
«Нові влучання FPV Трійки на Харківщині. Вражаємо ворожу техніку, особливо майстерно залітаючи під антидроновий «захист» противника», – йдеться в повідомленні.
Втрати окупантів: чотири БМП, чотири танки та одну вантажівку.
Ударів по російській техніці завдав підрозділ Fatum з Протитанкового батальйону.