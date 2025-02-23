Диференційована система оповіщення: як отримувати повідомленні тільки про тривогу у Харкові

У Департаменті надзвичайних ситуацій пояснили, як налаштувати додаток «Повітряна тривога», щоб отримувати сповіщення про загрози окремо від області.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Для цього налаштування додатка харків’янам потрібно:

Додати регіон: Харківська область → Харківський район → м. Харків та Харківська територіальна громада.Переконатися, що перемикач «Сигнал про наближення цілей» вимкнений.

Після цього сповіщення надходитимуть лише про тривогу в Харкові.

Агентство Телевидения Новости