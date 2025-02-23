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Диференційована система оповіщення: як отримувати повідомленні тільки про тривогу у Харкові
У Департаменті надзвичайних ситуацій пояснили, як налаштувати додаток «Повітряна тривога», щоб отримувати сповіщення про загрози окремо від області.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
Для цього налаштування додатка харків’янам потрібно:
Додати регіон: Харківська область → Харківський район → м. Харків та Харківська територіальна громада.Переконатися, що перемикач «Сигнал про наближення цілей» вимкнений.
Після цього сповіщення надходитимуть лише про тривогу в Харкові.