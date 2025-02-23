На Харківщині окупанти атакують на трьох напрямках: де тривають бої

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 23 лютого. Триває 1096 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 47 бойових зіткнень.

Від обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Братениця, Велика Писарівка, Чернацьке, Уланове, Кучерівка, Студенок, Степок, Шалигіне, Сидорівка, Сімейкіне Сумської області та Леміщине Харківської області.

На Харківському напрямку ворог один раз атакував в районі Вовчанська, на даний час бій завершено.

На Куп’янському напрямку противник здійснив спробу просунутись вперед неподалік Загризового, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Кузьмине та в напрямку Нового, Чернещини (Харківська область), українські захисники вже відбили шість атак ворога, бої тривають. Авіаудару зазнав Слов’янськ.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости