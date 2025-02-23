Зеленський дав пресконференцію: головні моменти

Напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення рф Президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію в межах форуму «Україна. Рік 2025».

Головні заяви Володимира Зеленського зібрало Суспільне.

У понеділок, 24 лютого, до заходів у Києві щодо третіх роковин великої війни мають долучитися 13 європейських лідерів, які будуть присутні особисто. Ще 24 лідери країн ЄС будуть присутні онлайн.

«Ми будемо говорити про також нашу стратегію, але не найближчі роки, а тижні. І важливо, що ми будемо обговорювати формати гарантів безпеки для України, а передусім під Європи. І безумовно нам потрібні Сполучені Штати Америки. І я також думаю, що завтра я запропоную, щоб ми найближчі дні, може тиждень-два, ми зустрілися в одній з столиць Європи. І там вже розуміли, який формат може бути гарантій безпеки для України», – сказав Зеленський.

Президентський пост в обмін на членство в НАТО

У відповідь на питання «чи тисне Москва, щоб ви провели вибори, чи ви готові залишити пост президента, якщо це означатиме мир для України» Зеленський сказав, що готовий залишити свій пост в обмін на членство в НАТО.

«Так якщо мир це означатиме мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО. Якщо є такі умови, одразу. Щоб довго про це не говорити. Я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років. І не збираюсь бути у влади десятиріччя. Тому це, напевно, мій фокус і бажана мрія. Що стосується гарантій безпеки. Я вважаю, що НАТО найдешевший варіант, це правда».

Гарантії безпеки від Трампа

Володимир Зеленський заявив, що головним пунктом угоди повинні стати чіткі гарантії безпеки для України.

«Я думаю, якщо вірити в те, що він говорить, то він хоче того самого. Він хоче, як не можна швидше, закінчити війну. В цьому ми точно сходимося. Я дійсно вірю, що він хоче і він допоможе нам закінчити цю війну. Але мир через силу – це передусім направити свою силу в бік Росії. Мені здається, це і є зміст виразу «мир через силу». Ми партнери, я дуже хочу, щоб він був на нашому боці, щоб це не була просто медіація, бо мені здається, що цього замало».

За словами Зеленського, він би хотів поговорити з Трампом про миротворчий контингент.

«Конструкція присутності контингенту по завершенню гарячої стадії війни нам зрозуміла. Ми готові до обговорення цього з колегами Європейського Союзу, Європи, знову в ширшому сенсі цього слова, а також з президентом США. Гарантіями безпеки можуть бути й економічні угоди тощо».

Розмір допомоги від США

Зеленський заявив, що мова може йти про 100 млрд доларів допомоги від США, але не 500 млрд, про які заявив раніше Трамп.

«100 мільярдів допомоги від Сполучених Штатів не 500, не 350, не 250, не 700, 100 Україна отримала. І ми за це дуже вдячні. І рахунок цієї війни на сьогодні 320 мільярдів. 120 – Україна, 100 – Європа. Європа плюс партнери. Інші, наприклад, Японія – біля 15 мільярдів. І 100 – США. Так виглядає економіка цієї війни».

Зеленський зазначив, що якщо кошти від видобутку надходять до фонду, який, згідно з другим варіантом угоди, повністю належить США, то це не можна назвати інвестицією у розмірі 500 мільярдів. Адже фонд наповнюється за рахунок українських ресурсів, і жодні кошти з-за кордону фактично не надходять.

«Цей фонд, а все всередині країни, це ми віддаємо борг. Тепер 500 мільярдів. Давайте спочатку з цифрою розберемось. Тобто я знаю, що у нас було 100. І це факт. Я не збираюся визнавати, це правдива ситуація, абсолютно. Ми не маємо визнавати гранти як борги, подобається це чи не подобається. Я домовлявся з Байденом і з Конгресом Сполучених Штатів Америки, я вдячний Конгресу, це була присутність двох партій і підтримка, підтримка грантів. Грант – це не є борг. Їм не потрібно віддавати борг. Може це не подобається і це несправедливо, може, я не знаю, але це і є угода, яка була раніше. Це грант».

Зеленський додав, що «просто хоче діалогу з президентом Трампом».

«Мені здається я справедливий в тому, що я хочу діалогу я не підписую те що будуть виплачувати 10 поколінь українців».

Україні потрібен мир на багато років

Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує гарантій безпеки від США, які мають бути відображені в угоді. Про це президент говорив зокрема з міністром фінансів США Скотом Бессентом під час його візиту до Києва.

«Якщо ви вважаєте, що економічна угода є частиною грантів безпеки, то чому там, де будуть присутні інтереси вашого бізнесу, то чому там не може бути ваших гарантій. Такий пас я зробив у бік Сполучених Штатів. Це також ще не обговорювали з ними, не отримали назад відповідь. Тому я вважаю, що приклад з американськими компаніями, які вже в той чи інший момент цієї війни постраждали, говорить про те, що Путіна, якщо він захоче, при повторній агресії, нічого не зупинить. І це не через повагу або неповагу до президента Трампа. По-перше, він не назавжди, а нам потрібен мир на багато-багато років. І нам легше не буде через те, що, наприклад, Трамп його (Путіна-ред.) додавив, дотиснув, і, наприклад, при Трампові немає наступу руських. Ну, нам що легше, що у нас тут буде через 10 років? Ми повинні думати зараз. Давайте, щоб це було нашою проблемою, і ми закінчили війну, і ми вирішили всі проблеми, а не стали залишати це на майбутнє».

Економічна угода має бути на умовах win-win

«Сполучені Штати Америки, бачите, що вони не просто дають гроші України, вони отримують ці гроші і можуть підняти економіку, і це може бути гарантією безпеки. Угода між нами і партнерами, щоб була без скандалу, а навпаки, була win-win для наших народів. Або для американського бізнесу, і для нашого бізнесу, і народу. І я вважаю, що ось таку угоду треба підписувати. Щоб це був і захист, і щоб, вибачте за таке слово, задоволення від партнерських відносин. І ми б дуже хотіли зустрітися з президентом Трампом, поставити крапки на цій угоді, щоб міністри підписали, парламент ратифікував, і всі ми були щасливі. Але трішки треба ж від кожного назустріч до щастя. Лише із двох один щасливий, це не дуже щаслива сім’я виходить».

Реакція на нападки та вислови Трампа

За словами Зеленського, він не ображаюсь, на слова Трампа про «диктатора», адже «важливіше те, що думають українці».

«Безумовно, я би не назвав ці слова в мою адресу від президента Трампа компліментами, м’яко кажучи. Я зрозумію це, так. Але для чого ображатися? Ображається на слово «диктатор» той, хто є диктатором. А так я це сприймаю як… ну що ж, будемо жити зі Сполученими Штатами Америки. Диктаторами точно не будемо. Просто нецікаво. Я законно обраний президент, не через якусь силу. До речі, парламентарів, які приходили в той же час, також ніхто не призначав, парламент обрав народ України. Після закінчення воєнного стану будуть вибори. І люди зроблять свій вибір. Десятиріччя у владі не збираюсь бути. Але і Путіну бути при владі на території України не дамо бути. Для мене чесно важливо, що про мене думають українці, якщо чесно. Я думаю, як і для президента Трампа важливо, що про нього думають американці».

Чи можливо цього тижня завершити цю війну з гарантіями для України

«Цього тижня завершити цю війну неможливо, з гарантіями для України. Принаймні, я, чесно кажучи, не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні. Що стосується угоди, як я вам сказав, там не може бути того чи іншого формату, щоб ми були боржники за старе. Ми готові йти на нові інвестиції і бути рівноправними, до речі, партнерами».

Україні потрібно ще 20 систем Patriot

«Друга історія, коли Сполучені Штати Америки можуть дати нам відповідну зброю, все це захистити. Ми це можемо розраховувати, що це також інвестування. Наприклад, системи Patriot, вартість такої системи півтора мільярда доларів. Ну, не знаю, може, 1,8 млрд, може через війну збільшилася ціна…І тому нам потрібні, і я про це говорив, і нашим партнерам, зараз і Макрон, і Стармер поїдуть в США, нам потрібно 20 систем ще, 20 Patriot, це точно 35 мільярдів доларів. Якщо Сполучені Штати мені дадуть 35 мільярдів на Patriot, ми будемо вважати, що вони вклались, інвестували 35 мільярдів. І ми тоді з нашого боку готові будемо вкладати 35 мільярдів».

Зеленський додав, що така угода «може бути гарантією безпеки з погляду Сполучених Штатів Америки».

«Для цього нам потрібно зустрітись і проговорити це. Вважаю, що ця зустріч повинна бути справедливою, а значить до зустрічі Трампа з Путіним».

Чи були натяки на відключення України від Starlink

«Натяків не було, в медіа це бачили, повинні бути готові, так. Відповідні інституції наші над цим працюють. Вважаю, що це відключати нас від Starlink неправильно, бо це йдеться про на сьогодні 45 тисяч систем. Не буду говорити, скільки їх де, але тисячі. Тисячі. Це лікарні, садочки, школи, університети. І все це, життя, там дійсно без Starlink буде дуже складно, буде дуже погано. Ну і ми сплачуємо гроші за це, я дякую партнерам. І Польща, і Німеччина за це сплачує гроші. Тобто ми тут абсолютно справедливі, ми платимо за це, це не безкоштовна допомога. Ми вдячні за ці технології, але ми за них платимо. що місячно ми сплачуємо ренту. Тому будемо вважати, що це, поки ж немає таких ризиків, що це дійсно тільки в медіапрострі».

США будуть робити все, щоб гаряча стадія війни закінчилася в цьому році

«Сполучені Штати – це не тільки гроші. Політична підтримка важлива дуже. Санкційна підтримка важлива дуже. Тому я б тут не хотів би, щоб ми були без цієї допомоги, без допомоги США. Я вважаю, що США будуть робити все, щоб гаряча стадія війни закінчилася в цьому році. Я вважаю, що це їх ціль і вони будуть все робити для цього. І тому я кажу, що робити все для цього, не допомагаючи нам, це трішечки інший формат. Це те, з чого я почав. Мир через силу, але в напрямку Росії, а не в іншому напрямку. Ось приблизно так».

Збільшення виробництва зброї

«Поки ж нової допомоги немає, а ми якось живемо. Поки зброя йде, ми шукаємо різні варіанти, ми збільшили виробництво. У минулому році 154 системи артилерії вітчизняного виробництва ми зробили. Це рекорд, тому що за рік 154 це, на нашу думку, більше, ніж за той рік зробили всі країни НАТО разом. Я вважаю, що це серйозний стрибок. Я говорив, що ми зробимо мільйон дронів. Ми зробили в піврічні 2,2 мільйона в минулому році, плюс 100 тисяч далекобійних дронів. Ми зробимо більше в цьому році. Це нам допомагає виживати. Це не замінює допомогу США, але це не є ціль. І тому, ви самі розумієте, так у нас може бути дефіцит, але ми будемо боротися з ним».

Франція і Німеччина повинні сидіти за столом переговорів, як представники Європи

«Ну, перш за все, буде візит (до Вашингтона-ред.) президента Франції Еммануеля і візит Кіра після Еммануеля наступного тижня. Це дуже важливо, бо вони мають, як на мене, повинні сидіти за столом переговорів, як представники Європи. Я не можу сказати, хто зараз представлятиме Європу, але вважаю, що бодай одна особа представлятиме ЄС, і безумовно Велика Британія також має бути за столом».

Зеленський додав, що Україна має також розраховувати на Туреччину, тому що Ердоган «буде готовий дати реальні цифри контингенту, реальних людей, судна, військових, тощо».

КНДР втратила понад 4 тисяч військових на війні проти України

«Остання наша інформація, більше 4 тисяч вони втратили. Остання наша інформація, що близько 1,5-2 тисячі нових повинні поповнювати ті бригади північно-корейських військових, які втратили боєздатність. І саме ці додаткові півтори-дві тисячі прийдуть, скільки більше, не знаємо, поки що інформації немає. Я думаю, що вони на цьому будуть базуватись. свою підготовку, новітню підготовку Північно-корейської армії. Ми про це і попереджали, і попереджаємо, що це великий ризик для регіону. Далі вони продовжують постачання артилерійських снарядів з Північної країни до Росії».

Заяви про 4% українців, які підтримують Зеленського

«Якщо не звертати увагу на риторику останнього тижня президента Трампа щодо мене і моїх характеристик, то що стосується цифр, тут я достатньо завжди конкретний, прагматичний і твердий. Інакше вся ця дезінформація, яка йде з будь-якого джерела, що 4% українців, які мене підтримують, це один з таких сигналів, які розповсюджували руські. Тому я і сказав, що я вважаю, що це дезінформаційна атака. Я не сказав, що це президент Трамп. Я просто кажу, що у нього є ті чи інші джерела. І мені здається, що треба звернути увагу на пріоритет. На мою думку, пріоритет – прямий діалог зі мною, щоб зрозуміти, що відбувається. І окремо є офіційні ті чи інші платформи для соцопитування, яким всі довіряють».

Зеленський наголосив, що 4% начебто підтримки українського президента, про які раніше публічно заявляв Дональд Трамп і реальний рівень довіри у 65% – це серйозна різниця.

«4 і 65. Я вважаю, що це не помилка, це інформація, дезінформація, яка має вплив. І якщо не реагувати нашій стороні на це, буде з’являтися інша інформація, як то 500 мільярдів доларів боргів України перед Сполученими Штатами. Також небезпечні цифри. Тобто все це, 4%, 500 мільярдів, диктатор, вибори, тощо, все це, знаєте, небезпечні кроки щодо послаблення України, суспільної думки в Україні і суспільної думки за кордонами України наших партнерів і людей. І тому що наші партнери за кордоном, вони дивляться на соціум, як він підтримує Україну чи ні. Якщо соціологія показує, що європейці, американці підтримують Україну, то і лідери підтримують Україну. Якщо лідери починають говорити тими чи іншими словами і некоректними, на мою думку, цифрами, то потім це має вплив на соціальну думку».

Україна займається розробкою власних аналогів Patriot

Президент Володимир Зеленський сказав, що частина систем Patriot, які Україні обіцяли торік, досі не надійшли.

«Я навіть не говорю про нові системи, я говорю про ті системи, про які ми домовились. Це липень був? Так, вже був липень. Так, минулого року, це був липень. Займаємось цими питаннями, займаємось системами ППО і, чесно, займаємось українськими аналогами. Більше нічого не скажу».

США з Росією завжди вели перемовину впродовж війни

Як заявив Володимир Зеленський, раніше перемовини РФ та США були непублічними.

«Тому у нас завжди були питання. Це правда. Просто раніше це було не публічно, а зараз це дуже публічно. Я вважаю, що і це зараз більш серйозно. І тому це більш небезпечно. Тому що одна справа – вести перемовини на рівні розвитку, інша справа, коли є твої офіційні представники – це різні речі. Але, тим не менш, для нас це не нова інформація. Я чесно сказав, що ми хотіли би мати пріоритет, щоб спочатку Сполучені Штати спілкувалися з нами. Але це вибір Сполучених Штатів. У них є свій підхід. Але про Україну вирішувати без нас неможливо. Ми не визнаємо будь-які домовленості в відповідному форматі».

Перспектива зустрічі з Трампом

Президент Зеленський заявив, що хотів би зустрітися з Дональдом Трампом до його зустрічі з Путіним.

«Я вважаю, що це правильно, щоби не змінювати акценти і пріоритети хто кому хто», – сказав Зеленський.

За словами українського президента, у випадку, якщо Трамп спочатку зустрінеться з Путіним – це буде помилково для суспільства українського, «бо буде невіра до США».

«Так само я вважаю, що це буде погано для суспільства Америки, тому що вони будуть не розуміти, що відбувається. І як я завжди кажу, і це правда, поки наші народи дружні, поважають одне одного і допомагають, лідери так само будуть дуже близькими в відносинах. Мають бути. Це потрібно і важливо. І тому я вважаю в цьому велику небезпеку. І це поганий буде сигнал для європейців. Так само. Але це не значить, що ми з вами можемо змусити того чи іншого лідера, ми повинні говорити і казати, як нам важливо зберегти ці відносини. Тому зустріч з президентом Трампа, напевно, вона буде, але я не можу вам сказати коли. Тобто прийде час, прийде момент, ми зустрінемось з президентом Трампом. Без цього неможливо. Закінчити війну без однієї сторони, без України, без жертви неможливо».





Агентство Телевидения Новости