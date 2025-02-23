Вибори в Німеччині: Шольц визнав поразку, Мерц стає наступним канцлером

Опозиційні консерватори Німеччини (ХДС/ХСС) перемогли на національних виборах до парламенту в неділю 23 лютого, в результаті чого лідер Фрідріх Мерц стає наступним канцлером, в той час як ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) посіла друге місце з найкращим результатом за всю історію.

Про це пише Reuters.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку своєї партії на парламентських виборах, назвав це «гірким результатом» і наголосив, що він відповідальний за цю поразку. Таку заяву він зробив після того, як екзитпол показав, що його лівоцентристська Соціал-демократична партія посіла третє місце.

Очільник консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц оголосив про перемогу та подякував виборцям за довіру.

«Я знаю відповідальність і масштаб виклику, який стоїть перед нами. Я ставлюся до цього з глибокою повагою і знаю, що це буде непросто», – сказав Мерц.

Мерц висловив свою повагу політичним опонентам, відзначивши, що ця виборча кампанія була складною через виклики, які стоять перед країною – у сферах економіки, міграції, безпеки та зовнішньої політики, внутрішньої безпеки.

За його словами, найважливіше зараз «якнайшвидше створити в Німеччині уряд із хорошою парламентською більшістю, тому що світ не чекатиме нас і не чекатиме довготривалих коаліційних переговорів».

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