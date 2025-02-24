Сегодня 08:05
Просмотров: 51
Українець Чепурний взяв два срібла на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики
Український гімнаст Назар Чепурний виграв дві срібні нагороди у німецькому Котбусі.
Про це повідомляє Sport.ua.
22-річний український гімнаст Назар Чепурний здобув дві срібні нагороди – в опорному стрибку та на паралельних брусах.
У опорному стрибку він отримав оцінку 14,216 бала, а на паралельних брусах набрав 14,266 бала – і це два других місця
До золотої медалі у вправах на брусах, яку виграв Кайто Сугімото (Японія), Чепурному не вистачило всього 0,034 бала.
Ці подіуми стали для українця восьмим та дев’ятим у кар’єрі на етапах Кубка світу.