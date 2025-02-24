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Українець Чепурний взяв два срібла на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Українець Чепурний взяв два срібла на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Український гімнаст Назар Чепурний виграв дві срібні нагороди у німецькому Котбусі.

Про це повідомляє Sport.ua.

22-річний український гімнаст Назар Чепурний здобув дві срібні нагороди – в опорному стрибку та на паралельних брусах.

У опорному стрибку він отримав оцінку 14,216 бала, а на паралельних брусах набрав 14,266 бала – і це два других місця

До золотої медалі у вправах на брусах, яку виграв Кайто Сугімото (Японія), Чепурному не вистачило всього 0,034 бала.

Ці подіуми стали для українця восьмим та дев’ятим у кар’єрі на етапах Кубка світу.

Агентство Телевидения Новости

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