Українець Чепурний взяв два срібла на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Український гімнаст Назар Чепурний виграв дві срібні нагороди у німецькому Котбусі.

Про це повідомляє Sport.ua.

22-річний український гімнаст Назар Чепурний здобув дві срібні нагороди – в опорному стрибку та на паралельних брусах.

У опорному стрибку він отримав оцінку 14,216 бала, а на паралельних брусах набрав 14,266 бала – і це два других місця

До золотої медалі у вправах на брусах, яку виграв Кайто Сугімото (Японія), Чепурному не вистачило всього 0,034 бала.

Ці подіуми стали для українця восьмим та дев’ятим у кар’єрі на етапах Кубка світу.

Агентство Телевидения Новости