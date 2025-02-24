Нічні удари КАБами по Харкову та області: зведення ХОВА
Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
24 лютого 4:00 на околицях Київського району міста Харків пролунав вибух. Влучання КАБ в непрацююче виробниче приміщення. Пошкоджено дах та перекриття 2-поверхового виробничої будівлі та скління вікон 5-поверхового сусіднього адміністративного корпусу.
4:00 Богодухівський р-н, село Чорноглазівка. Авіаційний обстріл КАБ по відкритій місцевості неподалік села. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
4:00 Богодухівський р-н, село Довжик. Авіаційний обстріл КАБ по відкритій місцевості неподалік села. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
З 2:00 до 3:30 військові рф завдали удару трьома БПЛА типу, «Шахед» по території сільськогосподарського підприємства в селі Рясне Золочівської громади. Внаслідок ударів було пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення.Пошкоджена амбулаторія та два приватних домоволодіння. Без постраждалих.
23 лютого 9:30 Куп’янський р-н, місто Куп’янськ. Влучання FPV дрону в автомобіль.
23 лютого Куп’янський р-н, село Полтава, внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав чоловік 38 років.
На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Западного.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Богуславки.