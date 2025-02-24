Нічні удари КАБами по Харкову та області: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

24 лютого 4:00 на околицях Київського району міста Харків пролунав вибух. Влучання КАБ в непрацююче виробниче приміщення. Пошкоджено дах та перекриття 2-поверхового виробничої будівлі та скління вікон 5-поверхового сусіднього адміністративного корпусу.

4:00 Богодухівський р-н, село Чорноглазівка. Авіаційний обстріл КАБ по відкритій місцевості неподалік села. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

4:00 Богодухівський р-н, село Довжик. Авіаційний обстріл КАБ по відкритій місцевості неподалік села. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

З 2:00 до 3:30 військові рф завдали удару трьома БПЛА типу, «Шахед» по території сільськогосподарського підприємства в селі Рясне Золочівської громади. Внаслідок ударів було пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення.Пошкоджена амбулаторія та два приватних домоволодіння. Без постраждалих.

23 лютого 9:30 Куп’янський р-н, місто Куп’янськ. Влучання FPV дрону в автомобіль.

23 лютого Куп’янський р-н, село Полтава, внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав чоловік 38 років.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Западного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Богуславки.

Агентство Телевидения Новости