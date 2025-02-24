113 «шахедів» було збито силами ППО цієї ночі

У ніч на 24 лютого 2025 року (із 20:00 23 лютого) противник атакував 185 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, – рф., Чауда – Крим.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 8:00 підтверджено збиття 113 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

71 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків), йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина.

Агентство Телевидения Новости