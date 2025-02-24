Шість атак окупантів відбили ЗСУ на Харківському та Куп’янському напрямках

Оперативна інформація станом на 8:00 24.02.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 96 боєзіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі захисників України у бік Вовчанська та Западного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. ЗСУ відбили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Торське, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Кузьмине та в напрямку Нового, Новоплатонівки, Шийківки, Зеленої Долини, Чернещини.

Сили оборони відбили дві наступальні дії загарбників в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 22 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли, Новосергіївка, Молодецьке, Леонтовичі, Покровськ, Миролюбівка та Водяне Друге.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 6 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 217 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 110 автомобілів окупантів.

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