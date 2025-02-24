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Наслідки авіаудару по Харкову: пошкоджено будівлі та приміщення

Наслідки авіаудару по Харкову: пошкоджено будівлі та приміщення

За даними слідства, 24 лютого близько 4:05 збройні сили рф завдали авіаційний удар по Київському району Харкова.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

КАБ влучив по території цивільного підприємства.

Пошкоджено будівлі та приміщення. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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