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У ДТП на Харківщині постраждала дитина: автівка з’їхала в кювет та перекинулася

У ДТП на Харківщині постраждала дитина: автівка з’їхала в кювет та перекинулася

Аварія сталася 22 лютого близько 18:00 при в’їзді в село Слобожанське Берестинського району.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини в кювет, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Дружина та син водія отримали тілесні ушкодження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости

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